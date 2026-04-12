Dans quelques heures, la course à la chefferie de la CAQ prendra fin, et le Québec saura lequel des candidats, Bernard Drainville ou Christine Fréchette, prendra les rênes de la province.
Écoutez le chroniqueur politique Christian Dufour en discuter au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Je suis content que la course soit terminée parce que ça a été trop long. Puis la course a été décevante. Moi, j’espérais qu’il se passe quelque chose, mais il n’y a eu que deux candidats et c’est devenu assez agressif. La course a beaucoup porté sur des dossiers du passé. Je trouve que les deux participants n’ont pas réussi à nous projeter vers l’avenir.»