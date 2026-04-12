Après une mission de dix jours jusqu’à la Lune, Artémis II est revenue avec succès sur Terre vendredi soir.
Écoutez le chroniqueur et docteur en droit Frédéric Bérard discuter de cette mission qui l’a impressionné dimanche au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Je trouve ça fantastique qu’on soit encore capable de se projeter. Et il y avait une nostalgie aussi, celle où l’humanité était capable de travailler ensemble. Avec Trump, ce qui se passe en Europe, en Iran et ainsi de suite, le fait d’avoir cette espèce de collégialité et de voir les images de la Terre et pour la première fois celles de la face cachée de la Lune, ça m’a envoyé le message qu’on est encore capable d’avoir de la vision, qu’on est encore capable de se projeter.»