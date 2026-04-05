Course au 50e but

Cole Caufield aura l’opportunité de marquer son 50e but de la saison à domicile dimanche soir, alors que les Canadiens affronteront les Devils du New Jersey.

Nick Suzuki pourrait aussi de surpasser la saison de 96 points détenu par Pierre Turgeon et peut-être même atteindre les 100 points, lors des six matchs de saison régulière restants.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal sur les ondes des stations Cogeco, Martin McGuire, mettre la table pour le match des Canadiens contre les Devils, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.