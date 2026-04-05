Le documentaire La face cachée du soleil, qui sera présenté à Radio-Canada lundi, met en avant la dangerosité des cancers de la peau, lesquels sont particulièrement répandus.

Au Canada, une personne sur cinq développera un cancer de la peau au cours de sa vie.

À travers les récits de Sophie Thibault et d’autres victimes, le film insiste sur l’importance de la prévention dès l'enfance et sur le danger des salons de bronzage.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair présenter ce documentaire, dimanche, à l’émission de Denis Lévesque.