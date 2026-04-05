Hausse des séjours dans les autres provinces

Face aux récentes tensions avec les États-Unis, les habitudes des Canadiens qui voyagent pendant la fin de semaine de Pâques semblent avoir évolué.

Alors que beaucoup se rendaient à Boston ou New York, on note cette année que les villes canadiennes sont en vogue.

Plusieurs destinations deviennent prisées, comme la Colombie-Britannique, l’Alberta ou encore l’Ontario, alors qu’on observe une hausse de 99% des vols intérieurs au Canada.

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre analyser ces changements, dimanche, au micro de Denis Lévesque.