À l’occasion de la fin de semaine de Pâques, Christian Dufour pointe du doigt l’oubli de la signification historique et religieuse de cette fête importante.

Le congé pascal, qui est l’une des fêtes les plus importantes dans la religion catholique, n’est plus célébré de la même façon, si bien que les nouvelles générations la relient, dans certains cas, uniquement au chocolat et aux réunions familiales.

Écoutez la chronique de Christian Dufour au sujet de l’héritage du catholicisme et de la fête de Pâques, dimanche, avec Denis Lévesque.