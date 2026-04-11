 Aller au contenu
Chronique européenne

Jordan Bardella en couple avec une aristocrate

par 98.5

0:00
6:51

Entendu dans

Signé Lévesque

le 11 avril 2026 07:40

Avec

Philippe Léger
Philippe Léger
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Jordan Bardella en couple avec une aristocrate
Jordan Bardella, président du Rassemblement national est en couple avec une aristocrate, révèle un article en une du magasine Paris Match. / Michel Euler / The Associated Press

Jordan Bardella, président du Rassemblement national, est en couple avec une aristocrate, révèle un article à la une du magazine Paris Match.

Écoutez le chroniqueur Philippe Léger en discuter samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

«Les électeurs du Rassemblement national, ce sont des gens des milieux populaires. Donc, le fait que Jordan Bardella se lie dans une relation amoureuse avec une aristocrate, est-ce que ça change le regard des Français envers le RN qui est un parti antiélite? Mais s'il y a des clichés en une du Paris-Match, c'est que Bardella fait le pari que ça va l'aider. Et pour le RN, la stratégie, comparativement à d'autres partis d'extrême droite en Europe, c'est de se dédiaboliser. Et cette une du Paris-Match participe à cet exercice qui a lieu depuis plusieurs années.»

Philippe Léger

Autre sujet abordé: 

  • L'élection la plus importante de l'année en Europe : en Hongrie, Viktor Orban menacé pour la première fois en seize ans

Vous aimerez aussi

Voyage planifié avec l'IA: «c'est extraordinaire si on s'en sert intelligemment»
Signé Lévesque
Voyage planifié avec l'IA: «c'est extraordinaire si on s'en sert intelligemment»
0:00
9:14
«Ce que je note, c'est que pour Poilievre, c'est dévastateur»
Signé Lévesque
«Ce que je note, c'est que pour Poilievre, c'est dévastateur»
0:00
9:10
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Ce que je note, c'est que pour Poilievre, c'est dévastateur»
Rattrapage
Transfuges et partielles: Carney vers la majorité
«Ce que je note, c'est que pour Poilievre, c'est dévastateur»
Voyage planifié avec l'IA: «c'est extraordinaire si on s'en sert intelligemment»
Rattrapage
Départ imminent pour l'Alaska
Voyage planifié avec l'IA: «c'est extraordinaire si on s'en sert intelligemment»
Comment reconnaître une amitié toxique?
Rattrapage
Chronique société
Comment reconnaître une amitié toxique?
«Il faut penser les problèmes des garçons en fonction de ce qu’ils deviennent»
Rattrapage
Retard par rapport aux filles à l’école publique
«Il faut penser les problèmes des garçons en fonction de ce qu’ils deviennent»
Quelle place devrait-on accorder aux plateformes non reconnues comme Rebel News?
Rattrapage
PSPP s'est entretenu avec l'organisation
Quelle place devrait-on accorder aux plateformes non reconnues comme Rebel News?
Propos de Trump sur la guerre en Iran : «Les leaders MAGA ont décroché»
Rattrapage
Chronique américaine
Propos de Trump sur la guerre en Iran : «Les leaders MAGA ont décroché»
«C'était la première fois qu'on avait à ce point accès aux astronautes»
Rattrapage
Artémis II de retour sur Terre
«C'était la première fois qu'on avait à ce point accès aux astronautes»
Quelles sont les entraves routières de la fin de semaine?
Rattrapage
Transports
Quelles sont les entraves routières de la fin de semaine?
«Si on a une série entre ces deux équipes-là, ça va être chaudement disputé»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Victoire des Canadiens face au Lightning
«Si on a une série entre ces deux équipes-là, ça va être chaudement disputé»
Héritage catholique: «Pâques, ce n’est pas que la fête du chocolat»
Rattrapage
Signification historique
Héritage catholique: «Pâques, ce n’est pas que la fête du chocolat»
Hommage à Dalida: Marie-Élaine Thibert revient sur scène
Rattrapage
Spectacle «Parlez-moi d'elle»
Hommage à Dalida: Marie-Élaine Thibert revient sur scène
Les dangers du soleil sur la peau sont encore trop sous-estimés
Rattrapage
Documentaire «La face cachée du soleil»
Les dangers du soleil sur la peau sont encore trop sous-estimés
Voyages de Pâques: le Canada est populaire et les États-Unis sont boudés
Rattrapage
Hausse des séjours dans les autres provinces
Voyages de Pâques: le Canada est populaire et les États-Unis sont boudés
Lara Fabian ouvre son école de chant à des artistes québécois
Rattrapage
«L’effet Lara» sur TVA
Lara Fabian ouvre son école de chant à des artistes québécois