Chronique européenne

Jordan Bardella, président du Rassemblement national, est en couple avec une aristocrate, révèle un article à la une du magazine Paris Match.
Écoutez le chroniqueur Philippe Léger en discuter samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Les électeurs du Rassemblement national, ce sont des gens des milieux populaires. Donc, le fait que Jordan Bardella se lie dans une relation amoureuse avec une aristocrate, est-ce que ça change le regard des Français envers le RN qui est un parti antiélite? Mais s'il y a des clichés en une du Paris-Match, c'est que Bardella fait le pari que ça va l'aider. Et pour le RN, la stratégie, comparativement à d'autres partis d'extrême droite en Europe, c'est de se dédiaboliser. Et cette une du Paris-Match participe à cet exercice qui a lieu depuis plusieurs années.»
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