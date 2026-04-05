Délibération sur le droit du sol

Dans sa chronique, dimanche, Frédéric Bérard revient sur la visite du président Donald Trump à la Cour suprême américaine alors que les juges étaient en pleine délibération au sujet de la modification du droit du sol.

Un geste perçu par plusieurs comme une tentative d’intimidation du chef de l’État, qui semblait vouloir influencer la décision des juges par sa présence.

Cette intervention va aussi à l’encontre de la séparation des pouvoirs qui doit normalement être garantie à toutes les échelles du système politique américain.

Écoutez la chronique de Frédéric Bérard à ce sujet, dimanche, à l’émission Signé Lévesque.