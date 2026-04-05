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Délibération sur le droit du sol

Présence de Trump à la Cour suprême: «C’est de l’intimidation claire et nette»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 5 avril 2026 09:45

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
Présence de Trump à la Cour suprême: «C’est de l’intimidation claire et nette»
Représentation de l'audience à laquelle Donald Trump a assisté le 1er avril 2026. / Dana Verkouteren via The Associated Press

Dans sa chronique, dimanche, Frédéric Bérard revient sur la visite du président Donald Trump à la Cour suprême américaine alors que les juges étaient en pleine délibération au sujet de la modification du droit du sol.

Un geste perçu par plusieurs comme une tentative d’intimidation du chef de l’État, qui semblait vouloir influencer la décision des juges par sa présence.

Cette intervention va aussi à l’encontre de la séparation des pouvoirs qui doit normalement être garantie à toutes les échelles du système politique américain.

Écoutez la chronique de Frédéric Bérard à ce sujet, dimanche, à l’émission Signé Lévesque.

«Quand il a perdu sur la question des tarifs, il a traité les juges de la Cour suprême d'agents de l'étranger, de honte pour leur pays et leur famille; d’idiots…»

Frédéric Bérard

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