«La jeunesse au sommet»

Un groupe de jeunes de la DPJ du Saguenay–Lac-Saint-Jean s’est lancé un défi impressionnant: celui de voyager au Pérou et d'atteindre le sommet du Machu Picchu.

Un voyage lourd de sens pour les quatre adolescents qui souhaitent, avec cette aventure, aller de l’avant et laisser derrière eux les difficultés de leur passé: consommation, blessures, estime de soi, perte de proches…