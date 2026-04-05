«La jeunesse au sommet»

Un groupe de jeunes de la DPJ du Saguenay–Lac-Saint-Jean s’est lancé un défi impressionnant: celui de voyager au Pérou et d'atteindre le sommet du Machu Picchu.
Un voyage lourd de sens pour les quatre adolescents qui souhaitent, avec cette aventure, aller de l’avant et laisser derrière eux les difficultés de leur passé: consommation, blessures, estime de soi, perte de proches…
Avec l’aide de leur intervenante et celle de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse, ils ont lancé une campagne de sociofinancement, pour atteindre leur objectif.
Écoutez Josée Potvin, intervenante à la DPJ, ainsi que les jeunes impliqués dans ce projet, Loïk, David, Jérémy et Eddie, dimanche, à l’émission Signé Lévesque.
«Il y avait beaucoup d'épreuves auxquelles il a été confronté; au niveau de son histoire de vie, c'était difficile. Puis c'est une période où il ne pensait pas être capable de passer au travers, fait qu'on était vraiment dans le mode: “Tu vas passer au travers, tu vas monter ta montagne”. L’idée de dire on va aller au Pérou, c'était super symbolique.»