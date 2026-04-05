Le tour du Québec

La création d’un parc de plus d'une centaine d'éoliennes dans plusieurs municipalités de la Mauricie suscite de vives réactions au sein de la population et des représentants politiques.

Le projet TES Canada, évalué à quatre milliards de dollars, génère tellement de controverse que plusieurs politiciens se lancent dans la course aux élections provinciales avec des campagnes principalement axées sur ce parc éolien.

Écoutez l’animateur du 106,9 Mauricie, Alexis Samson, et Philippe Villeneuve, du 104,7 Outaouais, faire le point sur les nouvelles à travers le Québec, dimanche, avec Denis Lévesque.