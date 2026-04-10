Alors que plusieurs prédisaient déjà Christine Fréchette comme prochaine cheffe de la Coalition Avenir Québec, le résultat de cette course s'annonce plus serré que jamais à deux jours de l'annonce du vainqueur.

Bernard Drainville, qui a débuté sa campagne de faibles appuis dans les sondages, pourrait bien causer la surprise, selon le chroniqueur Jonathan Trudeau.

Avec un taux de participation de 69% au sein des membres du parti, plusieurs votes restent à être distribués entre les deux candidats.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau commenter la course à la chefferie de la CAQ, vendredi, au micro de Philippe Cantin.