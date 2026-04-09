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Guerres au Moyen-Orient

Benjamin Netanyahu pourrait entamer des négociations avec le Liban

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Entendu dans

La commission

le 9 avril 2026 14:04

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Benjamin Netanyahu pourrait entamer des négociations avec le Liban
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, assiste à la réunion hebdomadaire du cabinet au bureau du Premier ministre à Jérusalem, le mercredi 27 septembre 2023. / Abir Sultan/Pool Photo via AP

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné à son cabinet d'engager des négociations avec le Liban, après de nombreuses frappes sur le pays par Israël, selon l'AFP.

Les États-Unis, en faveur d'un cessez-le-feu avec l'Iran, forcent le gouvernement israélien à cesser de bombarder ses pays voisins pour éviter une nouvelle escalade et, donc, de nuire aux négociations.

Écoutez les nouvelles en rafales choisies par les animateurs de La commission, Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.

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