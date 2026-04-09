Guerres au Moyen-Orient

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné à son cabinet d'engager des négociations avec le Liban, après de nombreuses frappes sur le pays par Israël, selon l'AFP.

Les États-Unis, en faveur d'un cessez-le-feu avec l'Iran, forcent le gouvernement israélien à cesser de bombarder ses pays voisins pour éviter une nouvelle escalade et, donc, de nuire aux négociations.

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