Quels sont les impacts sur les Premières Nations?

Cette année marque le 150e «anniversaire» de la Loi sur les Indiens, qui régit les Premières Nations.
Notre chroniqueur, Biz, rappelle le passé sexiste de cette loi et son côté colonial.
Il explique qu'en 1876, le gouvernement fédéral adopte la Loi sur les Indiens, essentiellement «parce qu'il ne sait pas trop quoi faire avec les autochtones et qu'à terme, il veut les contrôler et les assimiler».
Écoutez la chronique de Sébastien Fréchette, alias Biz, à ce sujet, à l'émission Le Québec maintenant.
«De nos jours, il y a plusieurs autochtones qui ont une relation ambiguë avec cette loi qui a paradoxalement permis la protection des langues et les cultures en concentrant les communautés dans un territoire restreint. C'est paradoxal parce que cette loi-là voulait justement éliminer les langues et les cultures.»