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Au Centre Bell

Les Canadiens face au Lightning: «Je m'attends à un match robuste»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 avril 2026 17:17

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

Les Canadiens face au Lightning: «Je m'attends à un match robuste»
Martin McGuire / Cogeco Média

Gare aux Canadiens de Montréal: l'entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay, Jon Cooper, compte bien gagner le match de ce soir et encore plus ceux de la potentielle ronde des séries où les deux équipes pourraient s'affronter.

C'est ce qu'il a affirmé en entrevue avec Martin McGuire, jeudi, qui s'attend à un match robuste, où les «taloches» risquent d'être de la partie.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco Média et le chroniqueur sportif Meeker Guerrier, faire leurs prédictions, jeudi, au Québec maintenant.

Autre sujet abordé

  • Connor McDavid des Oilers d'Edmonton a inscrit un tour du chapeau et il a récolté deux aides (cinq points) en un seul match, mercredi.

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