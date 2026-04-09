Au Centre Bell

Gare aux Canadiens de Montréal: l'entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay, Jon Cooper, compte bien gagner le match de ce soir et encore plus ceux de la potentielle ronde des séries où les deux équipes pourraient s'affronter.

C'est ce qu'il a affirmé en entrevue avec Martin McGuire, jeudi, qui s'attend à un match robuste, où les «taloches» risquent d'être de la partie.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco Média et le chroniqueur sportif Meeker Guerrier, faire leurs prédictions, jeudi, au Québec maintenant.

Autre sujet abordé