Les Louanges en studio

L'artiste Les Louanges (Vincent Roberge) revient avec un nouvel album, Alouettes!, cette fois particulièrement joyeux.

L'alouette, dans l'album, représente son identité québécoise, qu'il considère l'un des symboles les plus justes pour représenter la culture au Québec.

Écoutez Vincent Roberge, alias Les Louanges, parler de son nouvel album au micro de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin, vendredi.