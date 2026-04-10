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Inquiétudes sur le bouclier thermique...

Artemis II: David Saint-Jacques décortique le périlleux retour sur Terre

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Entendu dans

La commission

le 10 avril 2026 13:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Artemis II: David Saint-Jacques décortique le périlleux retour sur Terre
Le premier ministre Mark Carney s'adresse aux astronautes de la mission Artemis II, de gauche à droite, Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman et Victor Glover, lors d'une retransmission en direct au siège de l'Agence spatiale canadienne à Longueuil, au Québec, le mercredi 8 avril 2026. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

À l’occasion du retour sur Terre de l'équipage d'Artemis II, l'astronaute David Saint-Jacques a partagé son expertise sur les défis techniques de cette mission historique.

Il a détaillé les étapes critiques de la rentrée atmosphérique, où la capsule, lancée à près de 40 000 km/h, se transforme en «étoile filante» protégée par un bouclier thermique montant à 3 000 °C.

Malgré les critiques sur la sécurité de ce bouclier, Saint-Jacques se dit confiant grâce aux ajustements de trajectoire effectués par la NASA.

Pour lui, la sérénité des astronautes repose sur une préparation rigoureuse et la simulation systématique de tous les scénarios de panne.

Écoutez l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne expliquer le tout, vendredi à La commission

«La peur, c’est paralysant seulement si t’es pas préparé, seulement si c’est une surprise, seulement devant l’inconnu.»

David Saint-Jacques

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