Inquiétudes sur le bouclier thermique...

À l’occasion du retour sur Terre de l'équipage d'Artemis II, l'astronaute David Saint-Jacques a partagé son expertise sur les défis techniques de cette mission historique.

Il a détaillé les étapes critiques de la rentrée atmosphérique, où la capsule, lancée à près de 40 000 km/h, se transforme en «étoile filante» protégée par un bouclier thermique montant à 3 000 °C.

Malgré les critiques sur la sécurité de ce bouclier, Saint-Jacques se dit confiant grâce aux ajustements de trajectoire effectués par la NASA.

Pour lui, la sérénité des astronautes repose sur une préparation rigoureuse et la simulation systématique de tous les scénarios de panne.

Écoutez l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne expliquer le tout, vendredi à La commission.