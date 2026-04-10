À quel jeu joue Melania Trump?

Jeudi dernier, à la surprise générale, la première dame des États-Unis, Melania Trump, est sortie publiquement pour déclarer qu'elle n'avait aucun lien avec Jeffrey Epstein.
Cette sortie publique suscite beaucoup d'interrogations.
Pourquoi la première dame a-t-elle tenu à faire cette déclaration, le 9 avril 2026, alors que beaucoup d'Américains ont davantage les yeux rivés sur l'Iran que sur les dossiers Epstein ?
Écoutez le spécialiste de la politique américaine, Guillaume Lavoie, expliquer quel était l’intérêt de Melania Trump de sortir publiquement au sujet de Jeffrey Epstein jeudi.
«L'un des scénarios qui circulent, c'est que quelqu'un détient un scoop sur Melania. Ce serait, disons, la piste la plus logique dans une présidence normale; ce ne serait pas la première fois qu'on verrait ça. Maintenant, il y a un scénario qui évoque un plan de corruption surréel...»
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