À quel jeu joue Melania Trump?

Jeudi dernier, à la surprise générale, la première dame des États-Unis, Melania Trump, est sortie publiquement pour déclarer qu'elle n'avait aucun lien avec Jeffrey Epstein.

Cette sortie publique suscite beaucoup d'interrogations.

Pourquoi la première dame a-t-elle tenu à faire cette déclaration, le 9 avril 2026, alors que beaucoup d'Américains ont davantage les yeux rivés sur l'Iran que sur les dossiers Epstein ?

Écoutez le spécialiste de la politique américaine, Guillaume Lavoie, expliquer quel était l’intérêt de Melania Trump de sortir publiquement au sujet de Jeffrey Epstein jeudi.