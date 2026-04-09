La Première dame des États-Unis, Melania Trump, a fait une sortie surprenante jeudi, niant tout lien ou relation avec Jeffrey Epstein.

La Maison-Blanche l'aurait obligée à faire une déclaration officielle à cet effet, selon ce que rapporte l'animatrice Nathalie Normandeau.

Écoutez la nouvelle du jour expliquée par Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, jeudi, à l'émission La commission.

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