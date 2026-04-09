La Première dame des États-Unis, Melania Trump, a fait une sortie surprenante jeudi, niant tout lien ou relation avec Jeffrey Epstein.
La Maison-Blanche l'aurait obligée à faire une déclaration officielle à cet effet, selon ce que rapporte l'animatrice Nathalie Normandeau.
Écoutez la nouvelle du jour expliquée par Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, jeudi, à l'émission La commission.
Autres sujets abordés
- Un nouveau règlement pour le bruit sur le Plateau Mont-Royal;
- Airbus pourrait investir dans ses avions au Québec sans l'aide du gouvernement;
- La grande patronne de Santé Québec, Geneviève Biron, reconnaît qu'il y a «des problèmes» avec le Dossier santé numérique (DSN);
- Québec et Ottawa s'entendent pour une aide de 120 millions de dollars au secteur manufacturier;
- La compagnie de voitures chinoises BYD s'amène au Canada.