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Maison-Blanche

Melania Trump nie tout lien avec Epstein dans une «déclaration officielle»

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 9 avril 2026 14:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Melania Trump nie tout lien avec Epstein dans une «déclaration officielle»
La commission / Cogeco Média

La Première dame des États-Unis, Melania Trump, a fait une sortie surprenante jeudi, niant tout lien ou relation avec Jeffrey Epstein.

La Maison-Blanche l'aurait obligée à faire une déclaration officielle à cet effet, selon ce que rapporte l'animatrice Nathalie Normandeau.

Écoutez la nouvelle du jour expliquée par Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, jeudi, à l'émission La commission.

Autres sujets abordés

  • Un nouveau règlement pour le bruit sur le Plateau Mont-Royal;
  • Airbus pourrait investir dans ses avions au Québec sans l'aide du gouvernement;
  • La grande patronne de Santé Québec, Geneviève Biron, reconnaît qu'il y a «des problèmes» avec le Dossier santé numérique (DSN);
  • Québec et Ottawa s'entendent pour une aide de 120 millions de dollars au secteur manufacturier;
  • La compagnie de voitures chinoises BYD s'amène au Canada.

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