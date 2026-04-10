À l'aube du lancement du projet pilote du Dossier santé numérique (DSN), le ministre de la Cybersécurité, Gilles Bélanger, a créé une onde de choc en affirmant que les données des patients québécois ne sont pas en sécurité.

Invité à La commission, Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, a vivement critiqué cette sortie médiatique qui selon lui illustre un dysfonctionnement interne au Conseil des ministres.

Alors que le gouvernement semble divisé sur l'état de préparation du système, Milliard réclame le report des projets pilotes prévus pour le 9 mai si la sécurité des informations privées ne peut être garantie.

Écoutez Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, commenter la sortie surprenante du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, vendredi midi à La commission.