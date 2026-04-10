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Défense et économie

Le pari industriel de Champagne: «Le monde a changé en quelques semaines»

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 10 avril 2026 13:05

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le pari industriel de Champagne: «Le monde a changé en quelques semaines»
François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

En direct du congrès du Parti libéral du Canada, le ministre François-Philippe Champagne décrit un rassemblement «historique» marqué par un désir d’unité nationale dans un contexte mondial «volatile et complexe».

Face aux doutes de Luc Ferrandez sur les investissements militaires, le ministre défend la défense comme un levier économique et technologique essentiel pour la souveraineté canadienne.

Il souligne également l'importance d'une collaboration accrue avec les pays nordiques.

Enfin, il a commenté le ralliement de la députée Marilyn Gladu et a partagé des anecdotes sur sa participation à la mission Artemis II.

Écoutez François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national, en entrevue avec les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, vendredi midi. 

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