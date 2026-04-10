Modification de la Loi 22

Geneviève Guilbault revient à la charge en modifiant son projet de Loi 22: elle souhaite abolir les taxes de bienvenue sur certaines maisons obtenues en héritage.

Plusieurs citoyens ont écrit au cabinet de la ministre après avoir eu la surprise de devoir payer une taxe sur l'habitation à la suite du décès de leur proche, indique-t-elle.

La Loi 22 n'a pas encore été adoptée, mais Mme Guilbault a bon espoir qu'elle sera «consensuelle» à l'Assemblée nationale.

Écoutez Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales, détailler ces modifications au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.