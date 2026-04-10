Le PQ et les médias

Y a-t-il un paradoxe entre Paul St-Pierre Plamondon et les médias?

C'est ce que croit le chroniqueur Guillaume Bourgault-Côté, après la participation du chef du Parti québécois à une entrevue de Rebel News, qui n'est pas un média d'information selon le Conseil de presse du Québec.

M. Bourgault-Côté comprend que PSPP souhaite donner ses entrevues à des médias alternatifs, mais soulève ses critiques récentes de médias comme La Presse ou Radio-Canada.

Écoutez Guillaume Bourgault-Côté, chroniqueur pour le magazine L’actualité, commenter le tout, vendredi, à La commission.