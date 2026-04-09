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Les séries éliminatoires approchent

Canadiens-Lightning: «Probablement un prélude à un match de quart de finale»

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Entendu dans

La commission

le 9 avril 2026 13:52

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
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Canadiens-Lightning: «Probablement un prélude à un match de quart de finale»
Martin McGuire / Cogeco Média

L'affrontement Canadiens-Lightning, jeudi soir, pourrait être un prélude à un premier match de quart de finale en séries éliminatoires entre les deux équipes, selon Martin McGuire.

Le Tricolore a offert l'une de ses meilleures performances de la saison lors de sa dernière partie face à Tampa, estime le descripteur des matchs du CH.

Martin McGuire aborde aussi la pression que l'attaquant Cole Caufield a sur ses épaules, ses partisans attendant toujours son 50e but de la saison.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, analyser le tout, jeudi, à La commission.

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