125 000 clients potentiels

Hydro-Québec franchit une étape historique en offrant, dès aujourd'hui, des subventions pour l'installation de panneaux solaires résidentiels et commerciaux via le programme LogisVert.

L'objectif est d'atteindre 3 000 mégawatts de production solaire d'ici 2035 pour diversifier le mix énergétique québécois.

Bien que le retour sur investissement actuel soit estimé entre 25 et 30 ans, Hydro-Québec espère le réduire à environ 12 ans à terme.

Ces installations, obligatoirement réalisées par des professionnels, visent à offrir une plus grande résilience en période de panne et à conserver l'eau des réservoirs pour les périodes de pointe.

Écoutez Cendrix Bouchard, porte-parole d’Hydro-Québec, expliquer le tout, mercredi à La commission.