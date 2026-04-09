Décédée dans un accident en 2024

Alexandra Poulin, une jeune femme de 24 ans, a perdu la vie à Vallée-Jonction, en Beauce, lorsque son véhicule a été lourdement percuté par un camion-remorque en décembre 2024.

Ce jeudi, cinq personnes ont été arrêtées en lien avec cet incident. Le conducteur est accusé de négligence criminelle et de conduite dangereuse ayant causé la mort.

Quatre autres personnes, âgées de 31 à 43 ans, ont également été arrêtées pour leur participation à un stratagème qui permettait la production de fausses inspections mécaniques.

Écoutez la mère d'Alexandra, Nathalie Poulin, commenter ces arrestations et revenir sur les démarches qu'a entreprises sa famille pour que la lumière soit faite dans ce dossier, jeudi, au micro de Philippe Cantin.