Décédée dans un accident en 2024

Alexandra Poulin, une jeune femme de 24 ans, a perdu la vie à Vallée-Jonction, en Beauce, lorsque son véhicule a été lourdement percuté par un camion-remorque en décembre 2024.
Ce jeudi, cinq personnes ont été arrêtées en lien avec cet incident. Le conducteur est accusé de négligence criminelle et de conduite dangereuse ayant causé la mort.
Quatre autres personnes, âgées de 31 à 43 ans, ont également été arrêtées pour leur participation à un stratagème qui permettait la production de fausses inspections mécaniques.
Écoutez la mère d'Alexandra, Nathalie Poulin, commenter ces arrestations et revenir sur les démarches qu'a entreprises sa famille pour que la lumière soit faite dans ce dossier, jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«On a fait des recherches, on a fouillé à la Commission des transports, on a fouillé au Registraire des entreprises. On a vraiment essayé de comprendre, jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'on ne comprendrait jamais rien parce que c'était un tas de fils tout entremêlés. Chaque fois qu'on soulevait une question ou qu'on tirait sur un bout de ficelle, il apparaissait quinze nœuds. Puis, quand on en défaisait un, il en apparaissait quinze autres. Nous, on n'aurait pas pu rester chez nous à rien dire, à attendre qu'un autre accident comme ça arrive. On aurait eu l'impression d'en être responsables.»