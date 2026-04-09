Notre animal de compagnie, comme un chien, peut occuper une place centrale dans notre vie. Pour certains, c’est carrément un membre de la famille.

Radio-Canada présente vendredi soir le documentaire «En couple avec mon chien» qui démontre la relation importante entre les humains et leur chien.

Il y a 8 millions de chiens au Canada et 37 % des propriétaires affirment que c’est la chose la plus importante dans leur vie.

Écoutez à ce sujet Catherine Amiot, chercheuse en psychologie sociale et spécialiste des relations entre les humains et les animaux, au micro de Patrick Lagacé.