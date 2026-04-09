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Documentaire «En couple avec mon chien»

Chien et humain: «Ça peut être une relation assez fusionnelle»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 avril 2026 09:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Chien et humain: «Ça peut être une relation assez fusionnelle»
Plusieurs propriétaires de chien affirment que leur animal est la chose la plus importante dans leur vie / Adobe Stock

Notre animal de compagnie, comme un chien, peut occuper une place centrale dans notre vie. Pour certains, c’est carrément un membre de la famille. 

Radio-Canada présente vendredi soir le documentaire «En couple avec mon chien» qui démontre la relation importante entre les humains et leur chien.

Il y a 8 millions de chiens au Canada et 37 % des propriétaires affirment que c’est la chose la plus importante dans leur vie. 

Écoutez à ce sujet Catherine Amiot, chercheuse en psychologie sociale et spécialiste des relations entre les humains et les animaux, au micro de Patrick Lagacé. 

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