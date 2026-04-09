Quelles sont les solutions à l'itinérance?

Luc Ferrandez dénonce ce qu'il appelle la «fausse solidarité» entourant les campements d'itinérants à Montréal.

Selon lui, tolérer ces campements ne rend service à personne, surtout pas aux itinérants eux-mêmes, qui vivent dans la peur constante du vol et de la violence de la part d'autres occupants.

L'ancien maire du Plateau Mont-Royal soutient que les citoyens ont droit à la dignité et à la sécurité, et que les campements ne sont en aucun cas une solution viable à long terme.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.