À quelques heures du match Canadiens-Lightning et d'un potentiel 50e but de Cole Caufield, la foule du Centre Bell doit se préparer à être calme, selon notre chroniqueur Meeker Guerrier.
Écoutez Meeker Guerrier se prononcer sur le sujet au micro de Philippe Cantin, jeudi après-midi.
«Il faut faire profil bas. Quand [Caufield] va le marquer le but, là, on va pouvoir faire exploser le toit du Centre Bell.»
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