 Aller au contenu
Alain Crête prend sa retraite

«Quand j’ai resigné avec RDS, je savais que c’était mon dernier contrat»

par 98.5 Sports

0:00
10:20

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 avril 2026 16:23

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Alain Crête
Alain Crête

et autres

«Quand j’ai resigné avec RDS, je savais que c’était mon dernier contrat»
Alain Crête / Cogeco Média

Alain Crête, figure emblématique du journalisme sportif québécois, a annoncé sa retraite officielle pour la fin mai.

Sa carrière de plus de 40 ans aura été marquée par ses débuts à CKCV, ses descriptions des matchs des Nordiques à Québec, puis celles du Canadien et des Sénateurs à RDS, sans oublier sa présence incontournable à l'émission matinale de Paul Arcand au 98,5.

Écoutez Alain Crête se remémorer de grands pans de sa carrière au micro de Philippe Cantin et de Meeker Guerrier, ce jeudi, à l'émission Le Québec maintenant.

« Quand j'ai quitté la radio, j'ai reçu mes deux ans de RDS. Déjà, à ce moment-là, dans ma tête, l'idée avait germé que ça allait être mon dernier contrat. Au cours des deux dernières années, j'y pensais de plus en plus. Ce qui est arrivé, c'est que mon courtier m'avait dit : "Si tu peux, les plus belles années de la retraite, c'est entre 65 et 75 ans." Parce qu'après 75 ans, tu as peut-être des problèmes de santé ; si ce n'est pas toi, c'est peut-être ta conjointe ou ton conjoint qui en aura. »

Alain Crête

Vous aimerez aussi

Baseball: les Blue Jays mettent fin à leur séquence de défaites
Lagacé le matin
Baseball: les Blue Jays mettent fin à leur séquence de défaites
0:00
5:38
Canadiens-Panthers: «Un autre match où le CH a manqué de rythme»
Lagacé le matin
Canadiens-Panthers: «Un autre match où le CH a manqué de rythme»
0:00
6:28
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Entente entre la FMOQ et Québec: «Elle est imparfaite»
Rattrapage
Les personnes vulnérables, grandes perdantes?
Entente entre la FMOQ et Québec: «Elle est imparfaite»
50e but de Caufield: «Il faut faire profil bas»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Lightning
50e but de Caufield: «Il faut faire profil bas»
«On ne pouvait pas se taire»: le combat de la famille d'Alexandra Poulin
Rattrapage
Décédée dans un accident en 2024
«On ne pouvait pas se taire»: le combat de la famille d'Alexandra Poulin
POP ou rien: «On va tenter de décortiquer les phénomènes populaires»
Rattrapage
Une nouvelle émission pour les amateurs de culture
POP ou rien: «On va tenter de décortiquer les phénomènes populaires»
La «night life» au coeur d'une nouvelle réglementation du Plateau-Mont-Royal
Rattrapage
Moins de policiers et moins d'amendes
La «night life» au coeur d'une nouvelle réglementation du Plateau-Mont-Royal
«La vie de nombreux Québécois a été plus belle grâce à Rodger Brulotte»
Rattrapage
Les Québécois lui rendent un dernier hommage
«La vie de nombreux Québécois a été plus belle grâce à Rodger Brulotte»
Michael Hage bientôt avec les Canadiens?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Hockey
Michael Hage bientôt avec les Canadiens?
De plus en plus de jeunes désertent l'école
Rattrapage
Apprentissage, famille, anxiété
De plus en plus de jeunes désertent l'école
L'entreprise CAE supprime 280 postes
Rattrapage
Simulateurs de vol
L'entreprise CAE supprime 280 postes
Le vice-président J D Vance évoque un malentendu
Rattrapage
Cessez-le-feu sans le Liban
Le vice-président J D Vance évoque un malentendu
«Une mauvaise nouvelle tant pour les conservateurs que pour les libéraux»
Rattrapage
Une cinquième transfuge pour le PLC
«Une mauvaise nouvelle tant pour les conservateurs que pour les libéraux»
Transition à la CAQ: Nathalie Normandeau analyse la suite des choses
Rattrapage
Nouveau chef de l'État québécois
Transition à la CAQ: Nathalie Normandeau analyse la suite des choses
«C'est une situation assez désastreuse» -Alison Green
Rattrapage
Soins à domicile dans Lanaudière
«C'est une situation assez désastreuse» -Alison Green
«Je veux que les gens découvrent le gars derrière l'animateur»
Rattrapage
Un premier spectacle solo pour Dave Morissette
«Je veux que les gens découvrent le gars derrière l'animateur»