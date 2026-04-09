Alain Crête prend sa retraite

Alain Crête, figure emblématique du journalisme sportif québécois, a annoncé sa retraite officielle pour la fin mai.
Sa carrière de plus de 40 ans aura été marquée par ses débuts à CKCV, ses descriptions des matchs des Nordiques à Québec, puis celles du Canadien et des Sénateurs à RDS, sans oublier sa présence incontournable à l'émission matinale de Paul Arcand au 98,5.
Écoutez Alain Crête se remémorer de grands pans de sa carrière au micro de Philippe Cantin et de Meeker Guerrier, ce jeudi, à l'émission Le Québec maintenant.
« Quand j'ai quitté la radio, j'ai reçu mes deux ans de RDS. Déjà, à ce moment-là, dans ma tête, l'idée avait germé que ça allait être mon dernier contrat. Au cours des deux dernières années, j'y pensais de plus en plus. Ce qui est arrivé, c'est que mon courtier m'avait dit : "Si tu peux, les plus belles années de la retraite, c'est entre 65 et 75 ans." Parce qu'après 75 ans, tu as peut-être des problèmes de santé ; si ce n'est pas toi, c'est peut-être ta conjointe ou ton conjoint qui en aura. »