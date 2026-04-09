Alain Crête prend sa retraite

Alain Crête, figure emblématique du journalisme sportif québécois, a annoncé sa retraite officielle pour la fin mai.

Sa carrière de plus de 40 ans aura été marquée par ses débuts à CKCV, ses descriptions des matchs des Nordiques à Québec, puis celles du Canadien et des Sénateurs à RDS, sans oublier sa présence incontournable à l'émission matinale de Paul Arcand au 98,5.

Écoutez Alain Crête se remémorer de grands pans de sa carrière au micro de Philippe Cantin et de Meeker Guerrier, ce jeudi, à l'émission Le Québec maintenant.