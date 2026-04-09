Les Québécois lui rendent un dernier hommage

Les Québécois ont été invités à rendre un dernier hommage à Rodger Brulotte là où tout a commencé pour lui : sur le site de l'ancien stade Jarry, aujourd'hui le stade IGA.

La ritournelle classique de monsieur Brulotte, « Bonsoir, elle est partie ! », a même été gravée sur son cercueil.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles, Any Guillemette, au sujet de la chapelle ardente érigée en l'honneur de Rodger Brulotte, ce jeudi.