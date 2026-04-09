Les Québécois lui rendent un dernier hommage

Les Québécois ont été invités à rendre un dernier hommage à Rodger Brulotte là où tout a commencé pour lui : sur le site de l'ancien stade Jarry, aujourd'hui le stade IGA.
La ritournelle classique de monsieur Brulotte, « Bonsoir, elle est partie ! », a même été gravée sur son cercueil.
Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles, Any Guillemette, au sujet de la chapelle ardente érigée en l'honneur de Rodger Brulotte, ce jeudi.
«La vie de nombreux Québécois a été plus belle grâce à Rodger Brulotte.»
En plus du premier ministre du Québec, Paul St-Pierre Plamondon, Caroline Proulx, Claude Mailhot, Claude Raymond, le coiffeur Ménick, Michel Bergeron et Youppi! ont également témoigné leur affection à l'endroit de Roger Brulotte.