CAE, leader mondial des simulateurs de vol, a annoncé une réduction de 280 postes, dont 180 à Montréal, soit 4 % de ses effectifs québécois, en raison d'une baisse de 35 % des profits nets pour fin 2025 et d'un ralentissement de l'aviation civile.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

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