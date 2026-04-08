CAE, leader mondial des simulateurs de vol, a annoncé une réduction de 280 postes, dont 180 à Montréal, soit 4 % de ses effectifs québécois, en raison d'une baisse de 35 % des profits nets pour fin 2025 et d'un ralentissement de l'aviation civile.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- CAE supprime 280 postes et revoit son modèle d'affaires;
- Le prix du baril de pétrole baisse de 16 % sur les marchés;
- Les marchés boursiers terminent en nette hausse.