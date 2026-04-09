 Aller au contenu
Des municipalités y songent sérieusement

«C'est épouvantable d’en être rendu à songer au retour des routes en gravier»

par 98.5

0:00
14:32

Entendu dans

La commission

le 9 avril 2026 13:28

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«C'est épouvantable d’en être rendu à songer au retour des routes en gravier»
Sommes-nous condamnés à revenir au gravier? / aboutmomentsimages/Adobe Stock

Au micro de Patrick Lagacé jeudi, la mairesse de Wentworth dans les Laurentides, Karine Dostie, a déclaré que sa municipalité songe sérieusement à transformer une certaine partie de son réseau routier en chemin de gravelle, tellement les fonds pour l'entretien de la chaussée sont devenus insuffisants.

Sommes-nous condamnés à revenir au gravier?

Écoutez la réponse du président de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec, Marc-André Martin.

«C'est épouvantable de penser qu'on est rendu là au Québec. Écoutez, c'est comme revenir dans les années 1800. Tant qu'à ça, on va se promener en cheval. C'est ça? Ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Des routes en gravier... ça a d'autres incidences. D'un point de vue économique, c'est correct. C'est facile, un grinder, on va remettre ça, on va renouveler à toutes les fois qu'il va mouiller. Mais ça a beaucoup d'autres incidences négatives.»

Marc-André Martin

Vous aimerez aussi

Transition à la CAQ: Nathalie Normandeau analyse la suite des choses
Le Québec maintenant
Transition à la CAQ: Nathalie Normandeau analyse la suite des choses
0:00
11:30
Chefferie de la CAQ: la victoire de Christine Fréchette n’est plus une certitude
Lagacé le matin
Chefferie de la CAQ: la victoire de Christine Fréchette n’est plus une certitude
0:00
12:56
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Infrastructures routières: Luc Ferrandez plaide pour l’exception lavalloise
Rattrapage
Débat sur l'avenir du réseau routier
Infrastructures routières: Luc Ferrandez plaide pour l’exception lavalloise
Deux navires de Desgagnés pris dans le détroit d'Ormuz: comment vont les marins?
Rattrapage
Depuis déjà un mois
Deux navires de Desgagnés pris dans le détroit d'Ormuz: comment vont les marins?
Course à la CAQ: Bernard Drainville peut-il renverser les sondages?
Rattrapage
L'enjeu crucial de la survie caquiste
Course à la CAQ: Bernard Drainville peut-il renverser les sondages?
La communauté internationale est-elle trop clémente à l'endroit d'Israël?
Rattrapage
Bombardements au Liban et à Gaza
La communauté internationale est-elle trop clémente à l'endroit d'Israël?
Les Québécois sont invités à rendre un dernier hommage à Rodger Brulotte
Rattrapage
Au Stade IGA, jeudi, de midi à 19h
Les Québécois sont invités à rendre un dernier hommage à Rodger Brulotte
Sirop d’érable « coupé »: demande d’action collective contre un producteur
Rattrapage
L'entreprise de Steeve Bourdeau ciblée
Sirop d’érable « coupé »: demande d’action collective contre un producteur
«Ce n'est pas aussi positif qu'on pourrait le penser pour l'économie canadienne»
Rattrapage
Profit des compagnies pétrolières canadiennes
«Ce n'est pas aussi positif qu'on pourrait le penser pour l'économie canadienne»
Comment éviter les entrepreneurs en construction malhonnêtes?
Rattrapage
Un spécialiste répond à vos questions
Comment éviter les entrepreneurs en construction malhonnêtes?
Bruit blanc: est-ce vraiment bénéfique pour le sommeil?
Rattrapage
Étude sur le sujet
Bruit blanc: est-ce vraiment bénéfique pour le sommeil?
L'Assemblée nationale du Québec est prorogée jusqu'au 5 mai
Rattrapage
Période de transition avec le nouveau PM
L'Assemblée nationale du Québec est prorogée jusqu'au 5 mai
Usine Stablex: des taux de contamination aux métaux plus élevés qu'avant
Rattrapage
À Blainville
Usine Stablex: des taux de contamination aux métaux plus élevés qu'avant
L'effritement du leadership moral des États-Unis en Iran
Rattrapage
Destitution et instabilité
L'effritement du leadership moral des États-Unis en Iran
Drogue et santé mentale: trois édicules de stations de métro fermés
Rattrapage
Petit méli-mélo d'actualité
Drogue et santé mentale: trois édicules de stations de métro fermés
Violence conjugale: Christine Labrie veut renverser le fardeau de la preuve
Rattrapage
Son dépôt du projet de loi 598
Violence conjugale: Christine Labrie veut renverser le fardeau de la preuve