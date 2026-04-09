Des municipalités y songent sérieusement

Au micro de Patrick Lagacé jeudi, la mairesse de Wentworth dans les Laurentides, Karine Dostie, a déclaré que sa municipalité songe sérieusement à transformer une certaine partie de son réseau routier en chemin de gravelle, tellement les fonds pour l'entretien de la chaussée sont devenus insuffisants.

Sommes-nous condamnés à revenir au gravier?

Écoutez la réponse du président de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec, Marc-André Martin.