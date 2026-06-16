Manque d’expérience

Le scandale lié aux sanctions imposées à 16 policiers du SPVM pour des actes racistes allégués génère beaucoup de débats.

Parmi les agents sous enquête, il a été rendu public que la plupart d’entre eux étaient de jeunes recrues d’une vingtaine d’années, avec peu d’expérience policière.

Cette affaire doit-elle nous pousser à reconsidérer l’âge minimal qu’il faut avoir pour être policier ?

Écoutez Roger Ferland, enseignant au programme de Techniques policières du Collège Garneau et collaborateur à TVA Nouvelles, analyser la question, mardi, à La commission.