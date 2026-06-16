Racisme policier et Montréal-Nord

À la suite de la suspension de policiers du poste de quartier 39 à Montréal-Nord pour des allégations de propos et de comportements racistes, le président de la Fraternité des policiers de Montréal, Yves Francœur, a apporté des précisions sur le fil des événements.
Il révèle que les premières alertes concernant des interventions problématiques dans le nord-est de l'île sont parvenues au syndicat dès la fin de l'année 2025 et le début de 2026, bien que ces informations soient demeurées vagues à ce moment-là.
Écoutez le chef syndical, Yves Francoeur, faire le point, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Fin 2025, début 2026, on a commencé à recevoir des informations [...] autant de personnes de la société civile que de policiers, policières, mais les informations n'étaient pas précises.»
Selon lui, entre 20 et 40 policiers ont été rencontrés par les enquêteurs du SPVM dans le cadre de cette enquête interne.
M. Francœur a exprimé ses réserves quant à la tenue d'une enquête publique, favorisant plutôt un dénouement rapide pour apaiser les tensions actuelles sur le terrain.