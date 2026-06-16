Racisme policier et Montréal-Nord

À la suite de la suspension de policiers du poste de quartier 39 à Montréal-Nord pour des allégations de propos et de comportements racistes, le président de la Fraternité des policiers de Montréal, Yves Francœur, a apporté des précisions sur le fil des événements.

Il révèle que les premières alertes concernant des interventions problématiques dans le nord-est de l'île sont parvenues au syndicat dès la fin de l'année 2025 et le début de 2026, bien que ces informations soient demeurées vagues à ce moment-là.

Écoutez le chef syndical, Yves Francoeur, faire le point, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.