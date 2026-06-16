Vedette de la pièce «Le Duplex»

Le comédien Sylvain Marcel est venu présenter sa nouvelle pièce de théâtre d'été, Le duplex, une comédie déjantée d'origine française où deux couples se livrent à une guerre de condo hilarante.

En pleine période de répétitions à L'Assomption, l'acteur avoue avoir un plaisir fou et du mal à ne pas décrocher face à ses collègues.

Parallèlement, il effectue un virage vers le thriller fantastique avec le film Nervures, dans lequel il incarne un médecin inquiétant.

Heureux de la diversité de ses rôles, il revisite également les moments marquants de sa carrière...

Écoutez le comédien Sylvain Marcel, raconter ses plus récents rôles et sa carrière, mardi, au micro de Patrick Lagacé.