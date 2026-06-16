Arrêté plus de 40 fois sans infraction

Stanley Bastien, un citoyen québécois noir et entrepreneur, a livré un témoignage d'une immense tristesse sur la réalité du profilage racial.

Intercepté entre 40 et 50 fois par le passé sans jamais avoir commis la moindre infraction, il exprime aujourd'hui sa peur pour ses propres adolescents qui s'apprêtent à prendre le volant.

Écoutez le témoignage de Stanley Bastien, chauffeur de limousine, mardi au micro de Patrick Lagacé.