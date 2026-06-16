À Montréal, la Galerie Noir et Rouge présentera dès le 18 juin l'exposition Chansons à l'huile, une incursion unique dans l'œuvre picturale de Plume Latraverse.

Du côté de la Mauricie, Shawinigan frappe un grand coup en attirant Gene Simmons, le légendaire cofondateur de KISS, pour un concert intime à la toute nouvelle Fonderie 1901 en décembre prochain.

Enfin, le magazine Billboard dresse le bilan des artistes les plus couronnés de l'histoire, un palmarès trôné par les mythiques Beatles suivis de la reine de la pop solo, Taylor Swift.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, mardi à Lagacé le matin.