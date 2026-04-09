Tendance chez les jeunes

Le phénomène des jeunes qui écoutent des vidéos en accéléré sur les différentes plateformes a inspiré Rendez-vous Québec Cinéma pour une initiative plutôt inusitée.

Pour piquer l’intérêt des nouvelles générations de cinéphiles, des films seront présentés en format accéléré. Le premier sera le film Amour Apocalypse. Celui-ci sera projeté en vitesse 1,5 à la Cinémathèque québécoise. Un film de 100 minutes qui durera donc 66 minutes.

Est-ce audacieux, comme le pense Frédéric Labelle, ou épouvantable, comme le pense Patrick Lagacé?

L'objectif est de provoquer une réflexion sur cette tendance par la suite.

Écoutez Frédéric Labelle parler de cette initiative particulière au micro de Patrick Lagacé, jeudi.