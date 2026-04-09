 Aller au contenu
Québec débloque 300 M$

De l’argent pour Maisonneuve-Rosemont: «On est mi-figue, mi-raisin»

par 98.5

0:00
5:58

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 avril 2026 08:13

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
De l’argent pour Maisonneuve-Rosemont: «On est mi-figue, mi-raisin»
L'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal / La Presse Canadienne

Le gouvernement du Québec va injecter 300 millions de dollars pour faire avancer le projet de rénovation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. 

Cette somme servira à débuter la phase 2 du projet, soit les travaux préparatoires pour le prochain hôpital. 

La vétusté de l’établissement retient l’attention depuis des années. Ce nouvel argent est-il bien accueilli par les équipes sur le terrain?

Écoutez Dr Marc Brosseau, pneumologue intensiviste et président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, au micro de Patrick Lagacé, jeudi. 

«On est mi-figue, mi-raisin. C’est une bonne nouvelle que les travaux avancent, c’est mieux de ne pas avoir de travaux du tout. Mais, ce qui nous inquiète, c’est que c’est comme si d’une main, on construit le projet et de l’autre, on coupe la phase finale.»

Dr Marc Brosseau

L’estimé pour le nouvel hôpital Maisonneuve-Rosemont est de 5 milliards de dollars et Dr Marc Brousseau dit s’inquiéter que cette somme ne soit toujours pas confirmée. 

Vous aimerez aussi

Mossad vs CIA: un expert décortique la guerre de l'ombre en Iran
Lagacé le matin
Mossad vs CIA: un expert décortique la guerre de l'ombre en Iran
0:00
7:54
Des routes en gravier au lieu d'en asphalte? «Une solution de dernier recours»
Lagacé le matin
Des routes en gravier au lieu d'en asphalte? «Une solution de dernier recours»
0:00
7:58
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Chien et humain: «Ça peut être une relation assez fusionnelle»
Rattrapage
Documentaire «En couple avec mon chien»
Chien et humain: «Ça peut être une relation assez fusionnelle»
Campements d'itinérants: Luc Ferrandez dénonce la «fausse solidarité»
Rattrapage
Quelles sont les solutions à l'itinérance?
Campements d'itinérants: Luc Ferrandez dénonce la «fausse solidarité»
Des routes en gravier au lieu d'en asphalte? «Une solution de dernier recours»
Rattrapage
Pour mettre fin aux nids-de-poule
Des routes en gravier au lieu d'en asphalte? «Une solution de dernier recours»
«Je ne veux plus que la LNH décide de mon horaire!» -Alain Crête
Rattrapage
Il annonce sa retraite de RDS
«Je ne veux plus que la LNH décide de mon horaire!» -Alain Crête
Rendez-vous Québec Cinéma proposera des films en accéléré
Rattrapage
Tendance chez les jeunes
Rendez-vous Québec Cinéma proposera des films en accéléré
Réveil spatial: la NASA dévoile la liste musicale d'Artemis II
Rattrapage
Les chansons populaires à la NASA
Réveil spatial: la NASA dévoile la liste musicale d'Artemis II
Nids-de-poule: les routes de gravier, la solution dans certaines municipalités?
Rattrapage
La question se pose à Wentworth-Nord
Nids-de-poule: les routes de gravier, la solution dans certaines municipalités?
Mossad vs CIA: un expert décortique la guerre de l'ombre en Iran
Rattrapage
Un danger qui guette la diplomatie américaine
Mossad vs CIA: un expert décortique la guerre de l'ombre en Iran
Transfuge de Gladu: Mark Carney hérite d'une députée anti-avortement
Rattrapage
Poilievre en zone de turbulences
Transfuge de Gladu: Mark Carney hérite d'une députée anti-avortement
Martin Damphousse se défend: «Je continuerais toujours à aider ma fille»
Rattrapage
Il nie tout conflit d'intérêt
Martin Damphousse se défend: «Je continuerais toujours à aider ma fille»
Loi sur la sécurité: «On vient régler plusieurs choses, c’est costaud»
Rattrapage
Projet de loi 13 adopté
Loi sur la sécurité: «On vient régler plusieurs choses, c’est costaud»
Crise au Moyen-Orient: l'effet domino frappe durement votre portefeuille
Rattrapage
Onde de choc économique mondiale
Crise au Moyen-Orient: l'effet domino frappe durement votre portefeuille
Les chances de Drainville: «De quasi impossible à possible ascendant probable»
Rattrapage
Prochain chef de la CAQ
Les chances de Drainville: «De quasi impossible à possible ascendant probable»
Le friction-maxxing: une autre tendance qui fait rage chez la génération Z
Rattrapage
Sortir de notre zone de confort
Le friction-maxxing: une autre tendance qui fait rage chez la génération Z