Québec débloque 300 M$

Le gouvernement du Québec va injecter 300 millions de dollars pour faire avancer le projet de rénovation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal.

Cette somme servira à débuter la phase 2 du projet, soit les travaux préparatoires pour le prochain hôpital.

La vétusté de l’établissement retient l’attention depuis des années. Ce nouvel argent est-il bien accueilli par les équipes sur le terrain?

Écoutez Dr Marc Brosseau, pneumologue intensiviste et président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, au micro de Patrick Lagacé, jeudi.