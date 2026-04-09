Québec débloque 300 M$

Le gouvernement du Québec va injecter 300 millions de dollars pour faire avancer le projet de rénovation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal.
Cette somme servira à débuter la phase 2 du projet, soit les travaux préparatoires pour le prochain hôpital.
La vétusté de l’établissement retient l’attention depuis des années. Ce nouvel argent est-il bien accueilli par les équipes sur le terrain?
Écoutez Dr Marc Brosseau, pneumologue intensiviste et président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, au micro de Patrick Lagacé, jeudi.
«On est mi-figue, mi-raisin. C’est une bonne nouvelle que les travaux avancent, c’est mieux de ne pas avoir de travaux du tout. Mais, ce qui nous inquiète, c’est que c’est comme si d’une main, on construit le projet et de l’autre, on coupe la phase finale.»
L’estimé pour le nouvel hôpital Maisonneuve-Rosemont est de 5 milliards de dollars et Dr Marc Brousseau dit s’inquiéter que cette somme ne soit toujours pas confirmée.