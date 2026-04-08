Objectif de 50 buts

L'attaquant des Canadiens de Montréal, Cole Caufield, qui a inscrit 49 buts depuis le début de la saison régulière, dispose encore de quatre matchs pour en compter un 50e.

Un récent article du Journal de Québec énumère toutefois une liste de 14 joueurs qui sont parvenus à marquer 49 ou 48 buts sans réussir à franchir la barre des 50 à la fin de la saison.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier discuter de cet article et de la pression qu'il estime exagérée sur Cole Caufield, mercredi, au micro de Philippe Cantin.