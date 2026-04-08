 Aller au contenu
Objectif de 50 buts

Pression sur Cole Caufield: «À un moment donné, il faut se calmer un peu»

par 98.5

0:00
6:07

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 avril 2026 16:03

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Pression sur Cole Caufield: «À un moment donné, il faut se calmer un peu»
Le joueur des Canadiens de Montréal, Cole Caufield, qui a accumulé 49 buts depuis le début de la saison régulière, dispose encore de quelques matchs pour en compter un 50e. / Graham Hughes / La Presse canadienne

L'attaquant des Canadiens de Montréal, Cole Caufield, qui a inscrit 49 buts depuis le début de la saison régulière, dispose encore de quatre matchs pour en compter un 50e.

Un récent article du Journal de Québec énumère toutefois une liste de 14 joueurs qui sont parvenus à marquer 49 ou 48 buts sans réussir à franchir la barre des 50 à la fin de la saison.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier discuter de cet article et de la pression qu'il estime exagérée sur Cole Caufield, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

«À un moment donné, il faut se calmer un petit peu. Parce qu'à Montréal, dès que Cole Caufield embarque sur la glace, on sent la fébrilité, dans les téléjournaux, on en parle, et pas seulement dans les bulletins sportifs. Là, il va falloir arrêter les amis, parce que ça met beaucoup de pression. Et, si ça se trouve, il va finir par marquer son 50ᵉ but à l'étranger.»

Meeker Guerrier

Vous aimerez aussi

Comment gérer la situation en vue du 50e but de Cole Caufield?
Le Québec maintenant
Comment gérer la situation en vue du 50e but de Cole Caufield?
0:00
5:35
L’ex-boxeur Alex Hilton meurt à 61 ans
Le Québec maintenant
L’ex-boxeur Alex Hilton meurt à 61 ans
0:00
5:19
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
De plus en plus de jeunes désertent l'école
Rattrapage
Apprentissage, famille, anxiété
De plus en plus de jeunes désertent l'école
CAE supprime 280 postes
Rattrapage
Simulateurs de vol
CAE supprime 280 postes
Le vice-président J D Vance évoque un malentendu
Rattrapage
Cessez-le-feu sans le Liban
Le vice-président J D Vance évoque un malentendu
«Une mauvaise nouvelle tant pour les conservateurs que pour les libéraux»
Rattrapage
Une cinquième transfuge pour le PLC
«Une mauvaise nouvelle tant pour les conservateurs que pour les libéraux»
Transition à la CAQ: Nathalie Normandeau analyse la suite des choses
Rattrapage
Nouveau chef de l'État québécois
Transition à la CAQ: Nathalie Normandeau analyse la suite des choses
«C'est une situation assez désastreuse» -Alison Green
Rattrapage
Soins à domicile dans Lanaudière
«C'est une situation assez désastreuse» -Alison Green
«Je veux que les gens découvrent le gars derrière l'animateur»
Rattrapage
Un premier spectacle solo pour Dave Morissette
«Je veux que les gens découvrent le gars derrière l'animateur»
«Les libéraux n'auront plus vraiment besoin de Terrebonne, finalement»
Rattrapage
Marilyn Gladu passe des conservateurs aux libéraux
«Les libéraux n'auront plus vraiment besoin de Terrebonne, finalement»
«Tout le monde pensait que le cessez-le-feu incluait le Liban»
Rattrapage
Israël poursuit ses bombardements
«Tout le monde pensait que le cessez-le-feu incluait le Liban»
Les Chefs!: «C'est en lion du début à la fin»
Rattrapage
L'émission de retour pour une 15e saison
Les Chefs!: «C'est en lion du début à la fin»
Aussitôt rouvert, aussitôt refermé: que se passe-t-il dans le détroit d’Ormuz?
Rattrapage
Et surtout, qui croire?
Aussitôt rouvert, aussitôt refermé: que se passe-t-il dans le détroit d’Ormuz?
«Les Canadiens doivent retrouver un sens collectif» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Distraits par le 50e but de Caufield
«Les Canadiens doivent retrouver un sens collectif» -Martin McGuire
Est-ce que Patrick Roy aura une autre chance dans la LNH?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Ligue nationale
Est-ce que Patrick Roy aura une autre chance dans la LNH?
La photographie de l'Europe et de la France de Pierre Lemaitre
Rattrapage
Littérature
La photographie de l'Europe et de la France de Pierre Lemaitre