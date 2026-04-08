Victoire en tirs de barrage

Les Canadiens sont parvenus à vaincre les Panthers de la Floride en tirs de barrage après un match difficile, marqué par l’attention des joueurs autour de Cole Caufield pour qu’il puisse marquer son 50e but de la saison.

La fiche du numéro 13 reste pourtant inchangée puisqu’il n’a marqué que lors des tirs de barrage en fin de match. Ivan Demidov, Phillip Danault et Nick Suzuki ont tous récolté un but.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque analyser la performance des Canadiens de Montréal, mercredi, à l’émission de Patrick Lagacé.

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