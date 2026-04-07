Rayonnement des mets québécois

Le concours culinaire Les Chefs ! sera de retour pour une quinzième saison, et les candidats pourront profiter des conseils de la cheffe Colombe St-Pierre une année de plus.

Si elle agit en tant que mentore auprès des candidats, elle explique qu’elle apprend aussi beaucoup d’eux, ainsi que de nouvelles techniques culinaires.

La cheffe revient aussi sur la richesse de la gastronomie québécoise, moins reconnue à travers le monde, mais très facile à adapter à moindre coût.

Écoutez la cheffe Colombe St-Pierre mettre la table pour la nouvelle saison de l’émission Les Chefs!, mardi, au micro de Patrick Lagacé.