Redonner 25 cents le litre aux Canadiens

Le député conservateur Gérard Deltell défend la proposition de son chef Pierre Poilievre visant à suspendre les taxes fédérales sur l'essence.

Selon lui, cette mesure permettrait aux Canadiens d'économiser 25 cents le litre et injecterait cinq milliards de dollars dans l'économie.

Alors que Luc Ferrandez pointe du doigt les profits records des pétrolières, M. Deltell soutient que la fiscalité est le seul levier d'action directe du gouvernement.

Écoutez Gérard Deltell, député du PCC, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez jeudi midi à La commission.