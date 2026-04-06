Plus de 6200 personnes y ont recouru en 2025

Selon La Presse, plus de 6 200 Québécois ont eu recours à l'aide médicale à mourir au Québec, ce qui représente près de 8 % du total des décès pour l'année dernière.

Ces chiffres font débat au Québec, et même ailleurs sur la planète, où l'on se demande si la province est devenue trop laxiste sur les demandes d'aide médicale à mourir.

Écoutez à ce sujet le Dr Georges l'Espérance, neurochirurgien et président de l’Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, lundi, à La commission.