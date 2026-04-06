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Plus de 6200 personnes y ont recouru en 2025

«Non, l'aide médicale à mourir n'est pas devenue trop facile d'accès au Québec»

par 98.5

0:00
14:22

Entendu dans

La commission

le 6 avril 2026 13:44

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Non, l'aide médicale à mourir n'est pas devenue trop facile d'accès au Québec»
La commission / Cogeco Média

Selon La Presse, plus de 6 200 Québécois ont eu recours à l'aide médicale à mourir au Québec, ce qui représente près de 8 % du total des décès pour l'année dernière.

Ces chiffres font débat au Québec, et même ailleurs sur la planète, où l'on se demande si la province est devenue trop laxiste sur les demandes d'aide médicale à mourir.

Écoutez à ce sujet le Dr Georges l'Espérance, neurochirurgien et président de l’Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, lundi, à La commission.

«Non, pas du tout. Ça, c’est l’argument qui est continuellement ressorti par les opposants à l’aide médicale à mourir. Vous avez souligné que la vaste majorité de la population est en accord. C’est plus de 85 %, et on retrouve à peu près les mêmes chiffres pour l’ensemble du Canada. Il n’y a pas de glissement, il y a des contrôles extrêmement serrés et sévères.»

Dr Georges L'Espérance

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