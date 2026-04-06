L’implication de François Legault reconnue

Le premier ministre François Legault a fait sa dernière prise de parole à l’Assemblée nationale jeudi, quelques jours avant l’élection de son successeur.

Cette intervention placée sous le signe de l’émotion n’a pas laissé indifférents les autres élus québécois, qu’ils soient caquistes ou non.

Le ministre Simon Jolin-Barrette et le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, ont aussi prononcé des discours remarqués pour l’occasion.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau revenir sur la dernière prise de parole à l’Assemblée nationale par François Legault, lundi à Lagacé le matin.