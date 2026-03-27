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Nouvel album de Raye

This Music May Contain Hope: «C'est un baume dans le gris du quotidien»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 mars 2026 09:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
This Music May Contain Hope: «C'est un baume dans le gris du quotidien»
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

L’artiste britannique Raye dévoile vendredi son nouvel album This Music May Contain Hope, qui contient 17 chansons. 

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson en discuter au micro de l'animateur Patrick Lagacé.

«C'est un baume dans le gris du quotidien. La musique, pour Raye, c'est un remède. Ça l'a été dans sa carrière, dans sa vie, et voulait le partager au monde. Et c'est vrai quand même que la musique, ça a un pouvoir, ça adoucit aussi les maux du quotidien. Et elle voulait d'ailleurs que cet album soit comme une étreinte, un refuge, un havre de paix pour ceux qui ont besoin de soutien émotionnel.»

Catherine Brisson

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