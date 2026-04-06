Chefferie caquiste

À moins d’une semaine de la fin de la course à la chefferie de la CAQ, Bernard Drainville frappe un grand coup en récoltant l'appui de trois membres du conseil des ministres.

Les ministres Sonia Bélanger (Santé), Jonatan Julien (Transports) et Simon Jolin-Barrette (Justice) ont annoncé lundi matin qu'ils donnaient leur appui au candidat.

Pour Simon Jolin-Barrette, Bernard Drainville est le candidat qui peut donner un troisième mandat à la CAQ.

Écoutez le ministre de la Justice et leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, expliquer cette décision, lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.