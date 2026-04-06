Chefferie caquiste

À moins d’une semaine de la fin de la course à la chefferie de la CAQ, Bernard Drainville frappe un grand coup en récoltant l'appui de trois membres du conseil des ministres.
Les ministres Sonia Bélanger (Santé), Jonatan Julien (Transports) et Simon Jolin-Barrette (Justice) ont annoncé lundi matin qu'ils donnaient leur appui au candidat.
Pour Simon Jolin-Barrette, Bernard Drainville est le candidat qui peut donner un troisième mandat à la CAQ.
Écoutez le ministre de la Justice et leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, expliquer cette décision, lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Je considère qu'avec monsieur Drainville, on va être en mesure d'améliorer la situation au Québec. Non pas que je n'aie pas confiance en madame Fréchette, mais objectivement, j'ai décidé de faire un choix. Un choix qui est mûrement réfléchi. Et j'ai confiance en Bernard Drainville, comme j'avais confiance en François Legault.»