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Chefferie caquiste

«Ma confiance en Bernard Drainville est égale à celle envers François Legault»

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Entendu dans

La commission

le 6 avril 2026 12:47

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Ma confiance en Bernard Drainville est égale à celle envers François Legault»
Le candidat à la chefferie de la CAQ Bernard Drainville, au centre, annonce les appuis des ministres Jonatan Julien aux Transports, de gauche à droite, Sonia Bélanger à la Santé et Simon Jolin-Barrette à la Justice à Montréal le lundi 6 avril 2026. / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

À moins d’une semaine de la fin de la course à la chefferie de la CAQ, Bernard Drainville frappe un grand coup en récoltant l'appui de trois membres du conseil des ministres.

Les ministres Sonia Bélanger (Santé), Jonatan Julien (Transports) et Simon Jolin-Barrette (Justice) ont annoncé lundi matin qu'ils donnaient leur appui au candidat.

Pour Simon Jolin-Barrette, Bernard Drainville est le candidat qui peut donner un troisième mandat à la CAQ.

Écoutez le ministre de la Justice et leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, expliquer cette décision, lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Je considère qu'avec monsieur Drainville, on va être en mesure d'améliorer la situation au Québec. Non pas que je n'aie pas confiance en madame Fréchette, mais objectivement, j'ai décidé de faire un choix. Un choix qui est mûrement réfléchi. Et j'ai confiance en Bernard Drainville, comme j'avais confiance en François Legault.»

Simon Jolin-Barrette

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