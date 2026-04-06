 Aller au contenu
50e but de Cole Caufield

«Les entraîneurs doivent avoir hâte que ça se passe» -Stéphane Waite

par 98.5 Sports

0:00
13:09

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 6 avril 2026 19:01

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite
«Les entraîneurs doivent avoir hâte que ça se passe» -Stéphane Waite
Cole Caufield / Cogeco Média

Terminée, la pression pour les joueurs des Canadiens de Montréal afin de se qualifier pour les séries éliminatoires. C'est fait.

Mais qu'en est-il de la pression quant au 50e but de Cole Caufield et les 100 points de Nick Suzuki?

Écoutez Stéphane Waite discuter des récents matchs du Tricolore en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

On discute des performances récentes des Canadiens et de la pression autour du 50ᵉ but de Cole Caufield.

«Les entraîneurs doivent avoir hâte que ça se passe», assure Waite.

Les autres sujets discutés

  • «Les Canadiens ne jouent pas bien dernièrement»
  • Congédiement de Patric Roy: «L'équipe ne répondait plus»
  • Demain soir, face aux Panthers: «J'ai hâte que les Canadiens retrouvent leurs repères sur la glace».

Vous aimerez aussi

«Roy a accompli quelque chose d'intéressant avec une équipe très moyenne»
Lagacé le matin
«Roy a accompli quelque chose d'intéressant avec une équipe très moyenne»
0:00
10:33
Patrick Roy congédié: le même sort subi par Michel Bergeron en 1989
Le Québec maintenant
Patrick Roy congédié: le même sort subi par Michel Bergeron en 1989
0:00
5:16
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Être coach, c'est passer d'égoïste à altruiste» -Martin Laurendeau
Rattrapage
Ça sent la coupe
«Être coach, c'est passer d'égoïste à altruiste» -Martin Laurendeau
La Victoire blanchit la Charge d'Ottawa 3 à 0 et grimpe au 1er rang de la LPHF
Rattrapage
Hockey féminin
La Victoire blanchit la Charge d'Ottawa 3 à 0 et grimpe au 1er rang de la LPHF
«Les Canadiens ne peuvent pas seulement avoir du succès, il peuvent aller loin»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le premier trio
«Les Canadiens ne peuvent pas seulement avoir du succès, il peuvent aller loin»
«Voir Cole Caufield atteindre le plateau des 50 buts à 25 ans était inespéré»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Dany Dubé louange l'attaquant
«Voir Cole Caufield atteindre le plateau des 50 buts à 25 ans était inespéré»
«Cole Caufield, c'est bien plus qu'un marqueur de buts: il sait jouer la game»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
À un but du plateau des 50
«Cole Caufield, c'est bien plus qu'un marqueur de buts: il sait jouer la game»
«C'est fantastique: le projet est juste magique» -Laurent Ciman
Rattrapage
Entraîneur adjoint avec le FC Supra du Québec
«C'est fantastique: le projet est juste magique» -Laurent Ciman
Pas moins de 20 milliards $ de paris sportifs pour la NCAA
Rattrapage
March Madness
Pas moins de 20 milliards $ de paris sportifs pour la NCAA
«C'est une étape importante pour ce groupe» -Arpon Basu
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La victoire contre le Lightning
«C'est une étape importante pour ce groupe» -Arpon Basu
«Pour moi, Buffalo demeure l'équipe à battre» -Antoine Roussel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La meilleure équipe de l'est?
«Pour moi, Buffalo demeure l'équipe à battre» -Antoine Roussel
Le combat qui va changer la vie d'Arslanbek Makhmudov
Rattrapage
Boxe
Le combat qui va changer la vie d'Arslanbek Makhmudov
«Le Canada a un peu plus de difficulté à déjouer l'adversaire» -Patrice Bernier
Rattrapage
Quand l'adversaire «stationne l'autobus»
«Le Canada a un peu plus de difficulté à déjouer l'adversaire» -Patrice Bernier
«On a été surpris, à huit matchs avant la fin de la saison» -Dominique Ducharme
Rattrapage
John Tortorella remplace Bruce Cassidy
«On a été surpris, à huit matchs avant la fin de la saison» -Dominique Ducharme
«Quand tu es là, la rondelle, c'est comme un ballon de plage» -José Théodore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Jakub Dobes dans sa zone
«Quand tu es là, la rondelle, c'est comme un ballon de plage» -José Théodore
«Martin St-Louis veut entrer par la grande porte» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Séries éliminatoires en vue
«Martin St-Louis veut entrer par la grande porte» -Dany Dubé