Terminée, la pression pour les joueurs des Canadiens de Montréal afin de se qualifier pour les séries éliminatoires. C'est fait.

Mais qu'en est-il de la pression quant au 50e but de Cole Caufield et les 100 points de Nick Suzuki?

Écoutez Stéphane Waite discuter des récents matchs du Tricolore en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

On discute des performances récentes des Canadiens et de la pression autour du 50ᵉ but de Cole Caufield.

«Les entraîneurs doivent avoir hâte que ça se passe», assure Waite.

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