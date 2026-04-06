Le revers des Canadiens face aux Devils

Les Canadiens de Montréal ont subi une première défaite en neuf matchs, dimanche soir, au Centre Bell, et ce, contre les Devils du New Jersey.

Écoutez Tony Marinaro commenter les réactions négatives de certains partisans à la suite de ce revers avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Marinaro énumère à la pièce les nombreux déplacements et les performances des Canadiens durant leur série de victoires avant la défaite de dimanche.