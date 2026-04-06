Le revers des Canadiens face aux Devils

Les Canadiens de Montréal ont subi une première défaite en neuf matchs, dimanche soir, au Centre Bell, et ce, contre les Devils du New Jersey.
Écoutez Tony Marinaro commenter les réactions négatives de certains partisans à la suite de ce revers avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Marinaro énumère à la pièce les nombreux déplacements et les performances des Canadiens durant leur série de victoires avant la défaite de dimanche.
«Six matchs en neuf soirs avec tous les voyages, beaucoup de joueurs surtaxés et les gens se plaignent? Je m'excuse... Les Canadiens n'ont pas perdu dimanche parce que les Canadiens ne sont pas bons. Les Canadiens ont perdu parce qu'il ne restait plus de gaz dans le réservoir. Point à la ligne.»
Les autres sujets discutés
- La pression qui repose sur Cole Caufield pour atteindre 50 buts;
- L’importance des objectifs individuels (Caufield, Suzuki, Slafkovsky, Hutson) versus la gestion de Martin St-Louis axée sur le collectif;
- Le congédiement de Patrick Roy par Mathieu Darche chez les Islanders de New York et l’arrivée de Peter DeBoer.