Congédié par les Islanders dimanche

Dimanche, la planète hockey a été secouée par le congédiement de l'entraîneur-chef des Islanders de New York, Patrick Roy.

Malgré quelques sorties plus difficiles dans les dernières semaines, les Islanders demeurent dans la course aux séries à quelques matchs de la fin de la saison, et ce, avec une équipe vieillissante. Si certains rappellent ses succès relatifs, d'autres soulignent que le tempérament de Patrick Roy n'est pas toujours facile.

Est-ce cet aspect de sa personnalité qui lui a fait perdre son emploi et qui, surtout, pourrait l'empêcher d'en trouver un autre dans la Ligue nationale de hockey ?

Écoutez le descripteur du hockey des Canadiens, Martin McGuire, commenter le congédiement de Patrick Roy à Lagacé le matin.